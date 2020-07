Entretien avec Philippe de Villiers, gaulois réfractaire (Les Éveilleurs)

Entretien exceptionnel à l’occasion des cinq ans des Éveilleurs avec le créateur du Puy du fou, Philippe de Villiers, de retour dans l’arène médiatique et politique avec un livre choc, « les gaulois réfractaires demandent des comptes au nouveau monde » publié chez Fayard.

Un brûlot dans lequel il étrille la gestion calamiteuse du gouvernement et les errements de 40 années d’aveuglements et de mensonges qui ont plongé la France dans une crise majeure.

Amoureux de la France à l’éloquence généreuse et à l’humeur tranchante, le premier des gaulois réfractaires ne laissera pas- selon ses confidences exclusives- la France glisser à l’abîme.

Philippe de Villiers est de retour !