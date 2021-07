Baptiste Marchais rencontre l’abbé Matthieu Raffray : Oui, au catholicisme viril ! (PASSIONNANT)

La rencontre était improbable sur le papier ! Matthieu Raffray, un jeune prêtre traditionaliste de l’Institut du Bon Pasteur, professeur de philosophie et de théologie à Rome face à Baptiste Marchais, sportif de haut niveau, star montante de YouTube. De cette rencontre naît une remarquable convergence de vue. Chacun des invités, avec ses mots et son parcours, professe une même idée, une même évidence au regard de l’état du catholicisme en France : la Tradition est la condition du renouveau de l’Eglise en France et en Occident ! Mieux, ils s’accordent sur la nécessité de revendiquer un catholicisme viril. Un entretien qui sort totalement des sentiers battus !

Source : TV Libertés