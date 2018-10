“Destin Français” : la France selon Zemmour

par Joseph Choisel

Z a encore frappé ! Le journaliste-essayiste nous propose donc en cinq cent pages et vingt-deux euros, non pas sa version, mais plutôt sa lecture incarnée de notre Histoire nationale ; car en 2018, la France est encore identifiable, n’en déplaise aux libéraux-libertaires, à une nation, et même à une nation chrétienne ; trente-quatre-mille clochers enracinés dans deux mille ans d’Histoire ne s’effacent pas d’un coup de crayon magique.

La finance internationale a depuis bien longtemps déjà voté la mort de la nation française, et calculé son bilan sans tenir compte de notre destin chrétien. Les treize nouvelles régions administratives seront tôt ou tard le prétexte européiste pour guillotiner Jeanne d’Arc et Marianne sur le même échafaud. Le théâtre d’ombres joué par les successeurs du général de Gaulle pourrait alors faire tomber le rideau : fin du spectacle, exit l’État, exit la France, exit les hommes libres, ils dérangent le marché mondial.

Mais Z veut encore y croire, et il a franchement raison, car avec la France, c’est notre liberté qu’on assassine. La France est notre assurance-vie, et c’est bien elle que Macron liquide, par exemple en autorisant la vente d’Alstom à General Electric et à Siemens : plus d’assurance-vie, plus de vie ni d’espoir de vivre, même dans les convulsions deux fois millénaires dont Eric Zemmour extrait sa propre vérité sur notre France.

Alors que dit Zemmour dans son nouvel essai ? Tout d’abord qu’il aime la France, et la France enracinée dans sa patrie charnelle. Et parce qu’il aime la France, il veut la comprendre, la questionner, et probablement la provoquer, la réveiller, la sortir de l’anesthésie mémorielle où elle a été plongée à coups de propagandes mortifères, de mensonges officiels, de réductions idéologiques criminelles ; quarante ans d’un suicide pernicieux orchestré par une minorité affairiste contre le peuple français ; jusque dans nos écoles subverties par des manuels sous influence idéologique, jusque dans nos lois devenues totalitaires par l’opération du fisc, de pèse et du saint bénéfice. Un complot ? Oui, un complot contre la France ; un coup d’état planifié sur le temps long pour effacer la France des cartes géopolitiques. Eric Zemmour nous interpelle avec bonheur et retrace à sa manière les deux millénaires de la construction française.

Car Eric Zemmour possède « sa manière de », et c’est, à bien le lire, l’intérêt majeur du livre. Sa manière de démonter le tissu de l’Histoire de France, pour en analyser les fils imbriqués, un par un, de telle sorte que son récit n’aligne pas le temps depuis Vercingétorix jusqu’à de Gaulle, mais plutôt dissèque ce qui, dans notre temps présent, a hérité de chacune des périodes qui fondent ce que nous sommes. C’est pourquoi chaque chapitre est introduit pas deux titres évocateurs, contextualisés par la France d’avant et par la France d’aujourd’hui ; en quelque sorte un résumé du fil historique analysé dans le chapitre. Ce procédé est à la fois original, plaisant et bigrement opérant. C’est très fort !

Tant de mauvais causeurs s’arrogent les racines de la France sans jamais se donner la peine de dire ce qu’elles sont, probablement pour mieux les ignorer. Eh bien, Zemmour lui, il creuse ! Il prend son piolet et il creuse jusqu’aux racines profondes de notre identité nationale, pour nous les faire voir en plein, parfois les exhiber, avec des raccourcis obligés qu’on lui pardonnera, avec des effets de loupe grossissante qui choqueront quelques historiens vétilleux, mais toujours avec une pertinence aiguisée par notre actualité brulante. Les analyses sont appuyées par une langue vivante, et une culture étendue des sujets traités. L’ensemble est plaisant, instructif, et induit des remises en cause profondes.

Non seulement le lecteur révisera ses classiques, mais il en augmentera la surface heuristique et conceptuelle, tout en réfléchissant avec humour à notre époque moderne.

Pour tout dire, ce livre mérite notre attention à plus d’un titre. Bonne lecture !