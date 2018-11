Comment Macron sélectionne soigneusement les habitants qu’il rencontre

Emmanuel Macron a débuté lundi un périple à travers l’est et le nord de la France. Première étage à Morhange, une ville sinistrée par la crise et où les Morhangeois qui vont assister à la commémoration ont été soigneusement sélectionnés. Première étape de sa grande tournée sur les lieux historique de la Première guerre mondiale, Emmanue Macron a rencontré une centaine d’habitants de Morhange en Moselle, une ville durement touchée par la crise et la désindustrialisation. Les heureux élus ont été triés sur le volet, au grand dam des absents du jour :