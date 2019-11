“Bistro Libertés” avec Papacito / La haine anti-flics : l’escalade ? (VIDEO)

Au sommaire de ce numéro de “Bistro Libertés” :

La haine des policiers : l’escalade ?

Les forces de l’ordre font face à une multiplication des guets-apens, des actes de rébellion, de jets de projectiles et de tirs de mortiers. En moins d’un an, les violences dirigées contre les forces de sécurité ont augmenté de près de 15 %. Un “tout le monde déteste la police” qui trouve un écho jusqu’au sein des vrais Gilets Jaunes parfois victimes de violences ou d’erreurs policières. La haine des policiers : l’escalade ?

Le populisme en Europe : la stagnation ?

La défiance des populations envers les “partis de gouvernement” au profit de mouvements d’un type nouveau, qu’on appelle “populistes”, est sans nul doute le fait le plus marquant depuis au moins deux décennies. Pour le philosophe Alain de Benoist, nous vivons le moment populiste ! Cependant, Matteo Salvini n’est plus au pouvoir, Boris Johnson piétine, l’Autrichien Heinz-Christian Strache a été sèchement remercié. Le populisme en Europe : panne et stagnation ?

Papacito est un blogueur, vidéaste, acteur et scénariste de bande dessinée.

Auteur et fondateur du blog FDP, il est connu pour ses prises de position carabinées.

Publié chez Ring, Il n’hésite pas à se mettre en scène dans les clips de son éditeur et sur les couvertures de ses livres.

Dans « Le crépuscule des titans », en bon royaliste, il prend la défense du moyen âge et nous invite à libérer les héros de leurs tombeaux.

Les bandes déssinées « FDP » qu’il signe avec Marsault ont des tirages à faire pâlir les grandes maisons d’édition.

Il cartonne sur YouTube avec des vidéos frôlant le million de vues. Il bouleverse les tabous de notre société édulcorée.

Il choque, horrifie ou terrifie certains. Provocateur barbare pour les uns ou chevalier wisigoth pour les autres ; ce qui est certain, c’est qu’il est un grand maître de la communication numérique.

Source : TV Libertés