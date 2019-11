Lyon : l’homme qui s’est immolé est un antifa qui écrit en inclusif et qui accuse « Macron, Sarkozy et Hollande de [l’avoir] tué »

Un jeune homme de 22 ans, étudiant d’extrême gauche à l’université Lyon 2 (Rhône), a tenté de se donner la mort vendredi en s’immolant par le feu. Un acte désespéré dont il aurait annoncé les motivations sur Facebook, quelques minutes plus tôt, selon le journal Le Progrès. Dans ce message d’adieu, il évoque une situation financière intenable et accuse « Macron, Sarkozy et Hollande de l’avoir tué ». Le voici :