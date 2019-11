C’est une tendance forte qui semble se confirmer année après année. Nos bons vieux et traditionnels camemberts, cantal, roquefort, reblochon et autres… sont de plus en plus fabriqués par des industriels. Aujourd’hui 70 % des fromages AOP seraient produits par des géants de l’agro-alimentaire comme Lactalis, Sodiaal, etc. :

Source : “Tout Compte Fait” du 14 octobre 2019, France 2.