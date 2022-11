Louis de Raguenel : «La gestion et la prise en charge d'un mineur isolé coûte entre 50 000 et 60 000 euros par an, c'est considérable […] C'est à la charge des départements qui souvent tirent la sonnette d'alarme» dans #Punchline pic.twitter.com/487sdFy2O2

— CNEWS (@CNEWS) November 7, 2022