Selon le sondage Elabe réalisé pour BFM TV, 60% des Français interrogés approuvent encore les gilets jaunes, un terme qui recouvre le “soutien” et la “sympathie”, et qui essuie une baisse de 10 points par rapport au mois de décembre. Dans le détail, le “soutien” est en forte baisse (31%, -10), et la “sympathie” est stable (29%). A l’inverse, ils sont 31% (+9 points) à désapprouver la mobilisation :