Le philosophe Vincent Cespedes sur le plateau (complètement médusé) de CNEWS : “Je comprends la violence” des pauvres

“Partout dans le monde, (…) quand il y a de la pauvreté et aucun moyen d’exprimer des possibilités d’espoir, les désespérés deviennent violents. (…) À un moment, l’exaspéré, le désespéré qui n’en peut plus, on lui dit ‘tais-toi, non seulement tu es accablé par la misère mais on ne te laisse pas la possibilité de t’exprimer, eh bien c’est une violence compréhensible, normale. Et c’est bizarre que ça fasse scandale sur un plateau. Rappelons-nous des mots de l’abbé Pierre. Il nous manque peut-être des figures en prise avec la pauvreté du monde. L’abbé Pierre, lui, il excusait la violence des pauvres. Il disait : ‘Ceux qui ont tout pris dans les assiettes, et qui ensuite se plaignent de la violence des désespérés, ils ont plus de sang sur les mains que les désespérés qui prennent les armes’.”