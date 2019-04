Brésil : les petits soldats de Bolsonaro (REPORTAGE)

Élu à la tête du Brésil, le nouveau président Jair Bolsonaro inquiète les gauchistes. Il s’appuie sur une base électorale très jeune et très connectée. Cette jeunesse, Bolsonaro compte sur elle pour éradiquer le marxisme de la société, plus particulièrement de l’école et de l’université. Il a promis de créer de nouveaux collèges militaires gérés par l’armée, où patriotisme et nationalisme seront les piliers de l’éducation. La première bataille du nouveau président brésilien est idéologique : pour la gagner il s’est entouré de lobbyistes particulièrement efficaces et décomplexés comme les partisans du mouvement « École Sans Parti ». Ces derniers ne tolèrent pas que les professeurs de l’école publique se fassent le relai des « idéologues marxistes ». Appuyé par de jeunes députés bolsonaristes, ce mouvement n’hésite pas à afficher le visage des professeurs gauchistes militants qui se servent de leur travail pour contaminer la jeunesse sur les réseaux sociaux. Le reportage hostile et très orienté de la chaîne Arte :