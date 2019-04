Il y a 9 mois, une deuxième gare a vu le jour à Montpellier. Enfin presque. À 6 kilomètres de la station historique, la gare “Sud de France” est au cœur d’une véritable polémique. 142 millions d’euros investis dans une gare excentrée, non desservie par les transports en commun et non reliée au réseau TER. Les usagers sont en colère et certains élus appellent même à sa fermeture :