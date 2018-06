Julien Aubert qualifie de « racisme d’État » les propos de Macron sur les « mâles blancs »

Julien Aubert (Les Républicains) qualifie de “racisme d’État” les propos d’Emmanuel Macron sur les “mâles blancs de plus de 50 ans” : « Ce n’est pas des mots qu’un Président de la République devrait prononcer. Ce n’est pas des mots qu’un Ministre devrait prononcer. Il y a 2 modèles derrière : soit le modèle Républicain à la Française qui fait fi de la couleur de peau, soit une volonté d’une société multiculturelle où on considère qu’on doit absolument avoir des quotas et ensuite on aura des quotas pour toutes les catégories sociales, et moi je considère que c’est l’inverse de la République et que la République est malade quand on a un Président et un Ministre qui tiennent ce discours. »

Source : CNEWS, mercredi 6 juin 2018, 18h22