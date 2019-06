72 clapotis dans le marigot, avant tempête !

Après la défaite camouflée en victoire, et sauvée du désastre par une présence présidentielle envahissante, la déferlante médiatique poursuit son oeuvre, avec pour objectif la réélection du président : tandis que la révolte des gueux en jaune s’éteint doucement, il faut achever « Les Républicains » et faire croire à la foule conformiste et suiveuse que l’Elysée a un président de droite. 72 élus locaux de « droite » ont donc rejoint Macron pour faire « réussir » la France. Cette vaguelette a été amplifiée par les médias. Il s’agit de préparer la victoire inattendue de LREM aux municipales, c’est-à-dire son ancrage local, avec une conquête du Sénat à la clef. Admirable soumission à l’intérêt supérieur du pays d’élus qui, la main sur le coeur, abandonnent le parti qui les a fait élire, et qui vient de perdre les élections européennes. On les imagine le regard pointé sur l’horizon de l’avenir, et le coeur serré par le triste paysage de leurs amis perdus. En fait, leurs yeux connaissent un léger strabisme, l’un qui regarde sur les résultats de leurs bureaux de vote, et l’autre vers les municipales prochaines. Le cerveau reçoit les deux informations, oublie évidemment la fidélité aux valeurs et autres formules décoratives des discours pour ne retenir qu’une conclusion : mince ! Si un candidat pas trop mauvais monte une liste LREM centre-gauche, centre-droit, et que je garde l’étiquette LR ou UDI, je suis foutu, je saute ! L’idée que le travail accompli durant 6 ans pour leur ville puisse résister à un effet de mode ne les effleure pas : courage, fuyons ! Les traîtres d’hier n’étaient que des précurseurs. Lorsque la trahison gagne, c’est la fidélité qui a tort.

L’absence de courage, le manque de convictions sincères, l’opportunisme ont leurs limites. Cela peut prospérer sur une mer calme et en profitant des petites brises. Si la tempête survient, les lâches courent aux abris, et seuls les endurants font face. Or, ce que ne perçoivent pas ces maires et élus des villes prospères et sereines, des régions préservées des sinistres économiques et de l’invasion migratoire, c’est que le vote calamiteux pour Les Républicains a révélé une France coupée en deux, non par une opposition idéologique entre la droite et la gauche, celle qui rythme les alternances, relativement douces, même si elles le sont moins en France que dans d’autres pays, mais par une fracture entre deux pays irréconciliables, celui qui souffre de la mondialisation et celui qui, pour l’instant, s’en satisfait. L’idée du pouvoir actuel, composé de rescapés de la gauche, d’arrivistes de « droite », et surtout de gens qui pensent que l’économie est le tout de la politique, c’est que la France qui s’en tire, aura en face d’elle deux France qui rament, une d’extrême-droite et une d’extrême gauche qui ne pourront s’entendre, et qu’il pourra donc perdurer tandis que certains le qualifieront de « droite ».

Macron n’est certes pas de droite. Il vient de la pire des gauches, celle qui associe le fric et le « progressisme » sociétal, c’est-à-dire la décadence des moeurs. Membre du PS, puis banquier d’affaires, puis largement impliqué dans la politique funeste de Hollande, le voilà qui se présente aujourd’hui comme le sauveur de droite, sinon de la droite. Ses résultats depuis qu’il est aux affaires, c’est-à-dire avant 2017, sont bien modestes, même s’ils sont gonflés par les médias. La réalité est que sa victoire dans les bureaux bourgeois apeurés par les gilets jaunes ne peut cacher une France qui demeure à la traîne alors que le climat économique mondial s’assombrit. Si la crise éclatait, que certains redoutent du fait d’un endettement qui ne résisterait pas à la remontée des taux d’intérêt et de l’éclatement de la bulle d’argent fictif que leur faiblesse a engendrée, la crispation sociale, la guerre des classes que Macron a suscitées conduiraient à l’explosion. Le Maire de Belfort, Damien Meslot n’a pas signé l’appel des 72 : il dénonce le fait que le plan social qui menace 1000 emplois chez Alstom repris par General Electric n’a été annoncé qu’après les élections européennes. Or, celui qui est à l’origine de cette catastrophe n’est autre que le « sauveur », Macron en personne. Sauveur de l’économie, celui qui la brade ? Patriote, au moins européen, celui qui cède un pan de notre filière nucléaire, civile et militaire aux Etats-Unis ?

La droite du fric, du tout économique a voté Macron. Les carriéristes « républicains » s’y reconnaissent. Entre le progressisme délétère et le souverainisme anxiogène pour les possédants, le conservatisme a disparu, alors qu’il est le coeur de la vraie droite, celle qui maintient le navire national assez solide pour résister aux tempêtes. Il ne faudra pas longtemps pour s’apercevoir de son absolue nécessité dès que le vent souffle et que la mer s’agite. En ces temps-là, ce sont les lâches opportunistes qui disparaissent.