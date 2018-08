Comment la reconnaissance faciale se répand partout en Chine

Les caméras de vidéosurveillance sont partout en Chine : dans la rue, les banques, les aéroports, les hôtels et même les toilettes publiques. Le pays affiche ses ambitions techno-autoritaires. Le pays compte déjà 170 millions de caméras de surveillance. Quatre cents millions d’ici deux ans. Toutes déployées dans les lieux publics ou dans les zones considérées à risque par le gouvernement chinois comme le Tibet ou le Xinjiang. La Chine a l’ambition d’identifier et de contrôler ses 1,4 milliard d’habitants avec l’aide de ses propres entreprises technologiques. Deux start-up, SenseTime et Megvii ont levé des centaines de millions de dollars et en vaudraient déjà plusieurs milliards :

Source : BFM Business