Afghanistan : Trump crée la surprise et annule les pourparlers avec les Talibans

Alors que les « négociations de paix » engagées depuis un an entre les États-Unis et les Talibans semblaient sur le point d’aboutir à un accord historique après dix-huit ans de conflit en Afghanistan, Donald Trump a annulé une rencontre secrète avec les chefs talibans prévue le 9 septembre à Camp David. Plus de détails avec Mona Hammoud-Elhor :