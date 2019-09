Jerzy Popiełuszko, l’aumônier anticommuniste de Solidarność

“Terres de mission” reçoit l’abbé Guy Pagès pour évoquer le dialogue islamo-chrétien et l’annonce de l’Evangile aux musulmans, ainsi que la question de l’accueil des convertis de l’islam au christianisme dans les paroisses de France.

Puis Hubert de Kerangat, directeur du marketing de Saje Distribution, vient présenter le DVD sorti récemment en France sur la vie du P. Popieluzko, aumônier du syndicat polonais Solidarnosc dans les années 1980, assassiné par la police politique communiste, et béatifié par Benoît XVI. Il profite de l’occasion pour annoncer la diffusion unique, dans plus de 200 salles, entre le 19 et le 22 septembre, de “Interview avec Dieu” :

Source : TV Libertés