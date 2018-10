Aznavour, Onfray, Socrate et les autres…

Hier encore, on célébrait aux Invalides un grand chanteur à textes. Des jeux de mots aux maux de l’amour, de l’ironie de « Mon camarade » au réalisme du « nu intégral », la sacro-sainte liberté d’expression « comme ils disent » était honorée. Désormais, la liberté d’expression et la liberté de pensée ne semblent plus pouvoir se conjuguer ensemble. Avec Michel Onfray promu au rang des indésirables selon les canons de certaines émissions, le service public de l’audiovisuel paraît même, désormais, être en mesure d’accréditer les philosophes. Pour une simple satire relative à une photo présidentielle, l’on exclut un penseur pourtant héritier d’une longue tradition française. Les mêmes censeurs auraient-ils évincé Victor Hugo et sa célèbre satire de Napoléon III (…”Te voilà, nain immonde, accroupi sur ce nom. Cette gloire est ton trou, ta bauge, ta demeure !”… )? La même police télévisuelle aurait-elle demandé aux dessinateurs de Charlie Hebdo de justifier leurs dessins, incomparablement plus satiriques, périodiquement renouvelés et parfois sur des sujets graves. Plus proche de nous, Outre-Manche, un ministre photographié avec deux jeunes femmes légèrement vêtues était prié de démissionner. En France, le Président accompagné de jeunes gens aux torses dénudés est encensé et change de gouvernement. Plaisante communication qu’une mer borne. Déplaisante information qu’une censure limite en occultant les véritables questions. Quelle est la véritable raison de la démission de l’ancien ministre de l’Intérieur ? Convenance personnelle, inimitiés ministérielles ou peut-on émettre l’hypothèse d’ un rapport confidentiel et accablant sur l’état de la sécurité en France ? Enfin, un dernière question peut être posée relative à la démocratie dans notre pays. Les chantres de la liberté d’expression s’apprêtent-ils à inaugurer un tribunal pour juger Michel Onfray ? Si tel est le cas, prendre la suite de Socrate est sans doute une belle destinée pour le philosophe. Mais le prix à payer est sans aucun doute excessif et la perspective infiniment moins glorieuse pour la France.