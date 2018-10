Européennes : Et si Nicolas Dupont-Aignan créait la surprise ?

Lu sur Slate.fr :

Alors que Wauquiez ne parvient pas à faire franchir la barre des 15% à son parti dans les enquêtes d’opinion sur les européennes et que Marine Le Pen souffre d’une absence de crédibilité persistante aux yeux même d’une partie de son électorat, tout en restant aujourd’hui à un niveau élevé d’intentions de vote pour la consultation de mai prochain, la tentative de rassemblement hors des frontières habituelles de NDA pourrait apparaître comme une issue de secours pour deux électorats distincts déboussolés, en quête d’une victoire électorale.

Le pari est évidemment audacieux au regard du niveau actuel des intentions de vote en faveur de la liste qui sera conduite par Dupont-Aignan. Mais la riche histoire des consultations électorales a déjà montré que des percées aussi imprévisibles que fulgurantes se sont produites dans le passé. L’absence de Wauquiez et de Marine Le Pen en têtes de liste aux européennes est un atout qu’il ne faut pas négliger, en faveur de NDA qui pourrait paraître plus présentable pour une partie de l’électorat de l’extrême et moins filandreux pour l’électorat de la droite souverainiste. Après avoir été son Premier ministre virtuel, Dupont-Aignan sera-t-il le bourreau de Le Pen et le tortionnaire de Wauquiez ?