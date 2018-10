Turquie : Les banques vont sauter !

Alors que la livre turque a perdu en quelques mois près de 40% de sa valeur, on peut expliquer cette crise monétaire par le bras de fer diplomatique entre Washington et Ankara mais aussi par des causes plus profondes liées aux décisions du pouvoir turc et aux politiques monétaires de l’après-crise. Comment en est-on arrivé là ? Quel regard porter sur la situation économique du pays ? L’Europe redoute des conséquences d’un possible effondrement de la Turquie sur la région particulièrement l’Allemagne. Doit-on craindre un effet domino en Europe ? Le point de vue de Charles Gave :