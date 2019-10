EPR : les conséquences d’un fiasco (Nicolas Doze)

La facture de l’EPR de Flamanville s’alourdit encore. En effet, le chantier devrait s’élever à 12,4 milliards d’euros, contre les 3,5 milliards initialement prévus. Et pour cause, EDF a annoncé que la réparation de soudure du réacteur nucléaire va coûter 1,5 milliard d’euros. De plus, la mise en service est prévue pour fin 2022, soit avec dix ans de retard. Comment expliquer un tel fiasco ? Que doit-on savoir sur cet EPR ? Voici l’édito Eco de Nicolas Doze de ce jeudi 10 octobre 2019 sur BFM TV :