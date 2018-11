Un professeur membre de la Manif pour Tous évincé de l’université de Toulouse (qui cède aux pressions des extrémistes)

Philippe Soual est bien connu dans le milieu de la philosophie. Ce spécialiste de la pensée de Hegel enseigne au Lycée Pierre de Fermat. De novembre à février prochain, il devait intervenir à l’Université Toulouse 2 Jean Jaurès. Une participation comme intervenant extérieur dans le cadre de la préparation à l’agrégation. Mais l’idée a tourné court.

Le professeur agrégé s’est aussi fait connaître ces dernières années pour son implication au sein de la Manif pour Tous.

Un engagement loin d’être au goût d’étudiants et d’enseignants de l’université toulousaine, connue pour son positionnement à gauche. Sous la pression, la présidence a préféré l’évincer :

« Dans l’intérêt de cet intervenant qui n’appartient pas à notre établissement, devant les risques potentiels de troubles entre lui et certains étudiants, dans le contexte troublé que connaît l’université et du fait de la proximité des élections, le département de philosophie de l’Université Toulouse 2 Jean Jaurès a estimé plus prudent d’annuler sa venue.”

Ce sont donc les antifas qui font la loi :

🔴 M. Soual, professeur de philosophie à @UTJeanJaures, a été suspendu sous la pression d'extrémistes qui entendent statuer sur ce qui est acceptable ou non. Dans un lieu dédié à l'érudition, les milieux de gauche se livrent à une véritable censure. @UEToulouse 1/2 pic.twitter.com/flb8eiJnfz — AF – Toulouse (@AF_Toulouse) 8 novembre 2018

Ces dégénérés faisaient moins les malins il y a quelques mois :