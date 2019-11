Et revoilà Benalla !

Alexandre Benalla sort du silence via son livre qui s’intitule “Ce qu’ils ne veulent pas que je dise”. Dans cet ouvrage, il revient notamment sur ses activités à l’Élysée et se considère au final “comme le fusible utile du pouvoir”. On peut constater de par ses mots qu’Alexandre Benalla n’a pas changé de perception. “Des erreurs ont été commises évidemment, par moi, c’est certain, mais il semble malgré tout que j’aie le dos bien large. Et je suis loin d’être le seul responsable de ce naufrage. Je suis le fusible utile du pouvoir”, a-t-il écrit. Quid de ses confidences ?

Source : “7 jours BFM” du samedi 9 novembre 2019, BFM TV.