Nucléaire : Qu’est-il prévu en cas d’accident ?

La présence de centrales nucléaires sur le sol français fait l’objet de nombreux débats, parfois houleux, entre pro et anti-nucléaires. Les uns prônent sont efficacité et son caractère indispensable pour la France, les autres dénoncent les failles de sécurité de nos centrales et craignent un accident. Cette vidéo tente de définir le nucléaire, d’expliquer quels seraient les risques en cas d’accident mais également d’évaluer la pertinence des moyens d’action et de prévention mis en place :