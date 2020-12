Macron, le “Gribouille” de l’intégration !

Depuis plus de trois longues années, les Français subissent l’arrogance d’un président narcissique qui tient chacune de ses idées pour un trait de génie alors qu’elles naissent de la rencontre périlleuse entre quelques préjugés idéologiques superficiels et un total manque d’expérience. Non seulement Macron est privé d’enracinement, mais il prêche cette absence aux autres, fasciné par le monde où se déploient les échanges, en oubliant que sa priorité de président de la République française, tient à ce que la France garde ou retrouve son unité, pour cela sauvegarde son identité, et puisse encore exister dans ce monde. La dernière lubie de ce touche-à-tout consiste à mettre en avant la langue arabe chez les immigrés, qui selon lui la parlent, ce qu’il considère comme une chance pour la France. Cette ânerie en suivait une autre : celle de fermer les frontières aux Français amateurs de ski tout en les ouvrant aux immigrés clandestins.

Démagogie suicidaire envers les immigrés, mépris constant de la France et de son identité culturelle dont il a déjà nié l’existence, contre-sens absurde pour lutter contre le séparatisme : on a l’embarras du choix pour qualifier cette sottise. Il n’est pas difficile d’y percevoir un avatar du fumeux “en même temps”. Les enfants de l’immigration nord-africaine ne s’assimilent pas à la France : souvent bi-nationaux, tiraillés entre le pays qui les fait vivre et celui qu’ils aiment “de loin”, ils cultivent, lorsqu’ils sont nombreux dans certains quartiers et au sein des écoles et collèges qui s’y trouvent, un séparatisme provocateur par les comportements et les moeurs, par les préférences marquées pour des réalités qui vont de l’équipe de football de leur pays d’origine jusqu’à la forme la plus radicale de la religion musulmane. Par voie de conséquence, les valeurs françaises, l’histoire de notre pays en particulier, sa culture sont rejetées. Cette tendance est d’autant plus redoutable que la démographie l’amplifie. Certaines banlieues sont perdues pour la République parce que le pouvoir a accepté qu’elles ne soient plus culturellement françaises. S’y développe une alliance entre une économie parallèle liée essentiellement à la drogue, la religion musulmane brandie comme identité opposée au pays d’accueil, qui tolère plus facilement le Haschisch que l’alcool, et la redécouverte de l’esprit “indigène”, anticolonial, qui pousse à la guerre contre les intrus représentant l’Etat. La bêtise de nos dirigeants, la gauche en priorité, a consisté à susciter et renforcer ce processus à travers la lutte contre un prétendu racisme, la culture de la repentance, et la discrimination positive. Elle pensait y trouver des électeurs et se trouve face à des ennemis qui entendent interdire à la police et parfois aux pompiers d’entrer sur leur territoire afin d’y sauvegarder leurs trafics sous couvert de lutte pour l’égalité. La complicité d’une famille au moins et de collégiens, qui ont désigné la victime, avec l’assassin de Samuel Paty, le déchaînement sur les réseaux sociaux au nom de la lutte contre une prétendue “islamophobie”, le grand nombre d’incidents, 800, lors de l’hommage au professeur donnent la mesure du face-à-face annoncé par Gérard Collomb.

Ainsi donc le génial maître du “en même temps” a trouvé la parade : pour éviter que cette identité de confrontation et de séparatisme prospère, notamment grâce à l’apprentissage de l’arabe dans les mosquées, c’est l’Etat qui va s’en charger, et donc former, miraculeusement sans doute par le biais d’enseignants magiciens, de bons petits français heureux d’avoir réinventé leurs racines et qui exporteront nos produits, sauf nos alcools et notre viande bien sûr, dans les pays arabes. Par là, on découvre que le “en même temps” élyséen n’est que la traduction du slogan commercial “gagnant-gagnant”, en sabir énarchique. “Une chance pour la France”, qu’il dit ! Où sont les enseignants de ce miracle à venir ? D’où viendront-ils ? Dans quel esprit enseigneront-ils ? Les élèves enrichis par cette culture d’importation pourront la transmettre aux autres, pourront voyager, et “rendre le pays plus fort”, qu’il dit ! A ce point du discours, on s’interroge : de quel pays s’agit-il ? En quoi la France sera-t-elle renforcée par des gens qui voyagent sans avoir avant tout appris à exporter la culture française, et notre langue qui la véhicule ? Le rap à l’intérieur jusque dans la cour de l’Elysée et la culture arabe pour rayonner dans le monde : renforcer la différence pour en finir avec la dissidence. Le brillant inspecteur des finances se dévoile en Gribouille !

Malika Sorel (qui conseillait François Fillon) dans son livre “Immigration-Intégration”, dénonçait l’absurdité de la politique d’immigration que Macron pousse à l’extrême : ” la classe politique s’est mise à exiger que ce soit la société française qui s’adapte”, ” les nouveaux migrants ne viennent plus vivre dans la société française, ils rejoignent leur diaspora”, “les politiques de diversité et la propagande multiculturaliste ont rendu plus attrayante la revendication d’appartenance à une communauté étrangère plutôt qu’à la communauté nationale française”. Elle rappelait que dès 1991, le Haut Conseil à l’Intégration préconisait la suppression des langues et des cultures étrangères parce que contraire à l’objectif d’intégration. Celle-ci ne peut se faire vraiment que par l’assimilation culturelle qui passe par la langue. Il sera toujours possible d’apprendre l’arabe littéraire pour les Français intéressés par la diplomatie, le commerce international ou les échanges culturels. Ceux chez qui le patois d’origine est une barrière à l’apprentissage du français et à l’assimilation de la culture française sont les derniers pour lesquels cette trouvaille présidentielle est une chance.