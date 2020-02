Savoureux : quand Eric Zemmour apprend à Marlène Schiappa qu’elle a un prénom chrétien !

Un moment du débat qui a opposé les deux personnalités ce lundi 10 février 2020 sur CNEWS raconté par Valeurs Actuelles :

« Mohamed c’est un prénom islamique parce que ça sort du Coran » a justement rappelé ce dernier face à une Marlène Schiappa perplexe. « Et donc Marlène c’est un prénom quoi ? » a-t-elle répliqué, comme pour relativiser l’origine chrétienne des prénoms traditionnels occidentaux. « Bah c’est un prénom chrétien » s’est empressé de répondre Zemmour. « C’est un prénom chrétien Marlène ? Non, ce n’est pas un prénom qui figure dans le calendrier chrétien » lui a répondu la secrétaire d’Etat, sûr de son fait, avant de préciser que celui-ci était d’origine allemande. « Mais c’est parce que c’est Marie-Hélène (…) c’est évident » lui a rétorqué Eric Zemmour, nettement plus au fait de l’origine du prénom Marlène… que Marlène Schiappa elle-même.

Un rapide petit tour sur internet permet de vérifier les dires d’Eric Zemmour sur l’origine du prénom Marlène. Historiquement, celui-ci serait bel et bien la forme contractée de Marie-Hélène. Selon l’encyclopédie en ligne Wikipedia, le prénom Marlene, sans accent, serait quant à lui la contraction de Marie-Madeleine, d’où leur célébration dans le calendrier chrétien le 22 juillet, jour de la fête des Madeleine. Ce prénom aurait par ailleurs commencé à être populaire au XXe siècle, avant de se répandre largement à partir des années 1930.