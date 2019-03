Un Gilet Jaune à un député : « Je gagne 1100€, vous 5300€, et vous me dites de rentrer chez moi ? » (VIDÉO)

Idir Ghanes (GIlet Jaunes) : « Vous touchez combien? »

Cyrille Isaac-Sibille (député Modem) : « 5 300€/mois »

IG : « Moi 1100€, d’accord ? Et vous me demandez d’enlever mon Gilet ? Enlevez votre costume et venez en immersion pendant 1 mois chez les Gilets Jaunes, et vous allez voir si vous allez tenir le même discours ! Vous allez vouloir aussi la démission de Macron, je vous le garantis ! (…) Quand j’ai des gens en face de moi qui touchent de gros salaires et qui me disent “Maintenant, rentrez chez vous, ça suffit, faut débattre !”, NON. Moi, je rentre pas chez moi, il en est hors de question ! »

Source : LCI, 9 mars 2019, 15h44