Scandale à l’IEP de Strasbourg (un gauchiste traumatisé) : un prof ose dire “mesdemoiselles” aux demoiselles et souhaite de joyeuses Pâques à ses élèves

On en peut juste plus de lire des conneries pareilles. Tout le monde tique, personne ne dit rien. « Parce que c’est juste un mail » et juste des formules de politesse. Ouais.

C’est un gentil rappel de la crasse misogynie conservatrice qui empeste encore trop souvent nos locaux.

— Lucas Pandy☘️⚜️ (@LucasPandy) April 8, 2020