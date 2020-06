Georges Clément (Comité Trump France) : La gauche américaine vit dans l’hystérie (VIDÉO)

Georges Clément est le président du comité de soutien français au président des Etats-Unis qui est en lice pour un second mandat. Donald Trump a dû faire face à trois crises en trois mois : crise sanitaire, crise économique, et crise sociétale intense. Georges Clément défend la politique de Donald Trump et affirme avec vigueur que le président américain sera réélu malgré la violence des attaques de la gauche et de puissants groupes de pression. Sur ce point, le président du Comité Trump France met directement en cause George Soros !

Source : TV Libertés