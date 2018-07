Donald Trump propose Brett Kavanaugh pour un siège à vie à la Cour Suprême

Donald Trump a proposé Brett Kavanaugh (53 ans) pour remplacer le démissionnaire Anthony Kennedy (84 ans) à la Cour Suprême. S’il est confirmé par le Sénat, il deviendrait l’un des plus jeunes juges de la Cour Suprême : « Très conservateur, Brett Kavanaugh siège à la Cour d’appel de Washington depuis plus de 10 ans, c’est George W. Bush qui l’y avait nommé (…) Il s’est fait connaître dans les années 90 en travaillant sur l’Affaire Whitewater concernant des investissements immobiliers du couple Clinton puis dans l’Affaire Monica Lewinsky. Le juge est très ancré dans ses valeurs conservatrices, il s’est opposé à la loi ObamaCare et a exprimé son désaccord avec une décision permettant à une adolescente entrée clandestinement aux Etats-Unis de se faire avorter. Catholique pratiquant, il est marié, père de 2 filles, et très actif dans diverses associations religieuses. S’il est confirmé, il deviendrait le 5ème juge conservateur sur les 9 Sages de la Cour Suprême, donnant ainsi une solide majorité à ce mouvement. »

Source : France 24, 10 juillet 2018, 11h00