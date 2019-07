Vladimir Poutine proclame la mort de la pensée libérale (Xavier Moreau)

Consultant et spécialiste des pays de l’est, Xavier Moreau décrypte l’entretien au vitriol accordé par Vladimir Poutine au Financial Times. Le président russe n’y va pas par quatre chemins. Il annonce la fin des idées libérales qui entrent en conflit avec les intérêts de l’écrasante majorité de la population. Il dénonce le programme occidental dans la gestion des migrants ou dans le soutien inconditionnel aux revendications homosexualistes. Xavier Moreau révèle les arrière-pensées du chef de l’Etat russe et démontre le poids retrouvé de la Russie dans ce que l’on appelle communément “le concert des nations” :