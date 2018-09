Un an après l’investiture du président le plus controversé des Etats-Unis, retour en Upper Cumberland, cette Amérique blanche, rurale et désormais pauvre. Cette Amérique profonde, dans le Nord du Tennessee, s’était rangée derrière la candidature de Trump. Son slogan « Make America great again » résonnait avec force, scandé par un électorat acquis à sa cause, dans les rues bordées d’usines fermées :