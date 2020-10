Le meilleur du livre « Tariq Ramadan, histoire d’une imposture »

Le CIG (Centre islamique de #Genève ) sur lequel la famille Ramadan a mit la main, a été financé par les Saoudiens et un sulfureux personnage : Ahmad Huber, administrateur d’Al-Taqwa, une banque du terrorisme qui a financé Ben Laden ( https://t.co/7gGwA6qxCz ) 3/15 pic.twitter.com/qKiSOJXn3R

Les très gauchistes Ligue des droits de l’Homme @LDH_Fr et Ligue de l’enseignement @weblaligue ont aussi soutenu ou fréquenté l’islamiste… 7/15 pic.twitter.com/CNQmnYR4TG

Hani Ramadan, frère de Tariq et considéré comme plus radical encore, dérape sur la lapidation, le sida, la polygamie et justifie la mort des apostats en 2002. Problème : il est prof de Français à #Genève. Cela coûtera une fortune au contribuable #Suisse de s’en débarrasser. 9/15 pic.twitter.com/f5hPDA3Zet

