Vidéo extraite de l’émission “24H Pujadas” (LCI) du lundi 9 novembre 2020.

Moment d’anthologie chez David Pujadas : André Bercoff expose quelques données factuelles relatives à la Covid-19 et conclut : “Nous avons été manipulés par une espèce d’extraordinaire fantasme de pandémie.”. Face à ces vérités, et par manque d’arguments, Karine Lacombe n’a comme réponse qu’un rire surfait qui vise à discréditer André Bercoff et ses propos, et bien évidemment la théorie du complot.