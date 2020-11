I-Média n°321 – USA : chaos, fraude et propagande (VIDÉO)

Sommaire ⬇️

01:43 L’image de la semaine

Incroyable mais vrai, des rayons entiers de vente de livre sont désormais bâchés dans les supermarchés.

La conséquence d’un incroyable amateurisme gouvernemental.

04:08 Présidentielle américaine : chaos, fraude et propagande

Donald Trump a résisté ce qui était annoncé par tous les médias comme un raz-de-marée démocrate.

Si les résultats finaux – extrêmement serrés – ne seront peut-être connus que dans quelques heures, voire quelques jours, les sondeurs et les médias se sont encore trompés.

Et les journalistes évitent soigneusement de trop évoquer la question de la fraude électorale.

28:12 Revue de presse

39:00 Les médias et le fantasme de la menace d’extrême droite

Entre fausses accusations précipitées contre les Identitaires et relai complaisant de la communication gouvernementale d’une opération policière tragi-comique contre de prétendus terroristes d’extrême droite, les médias sont toujours au rendez-vous de la propagande !

Source : TV Libertés