La France, des gilets jaunes à Marrakech !

De Charybde en Scylla, de mal en pis… de Hollande en Macron : tel pourrait bien être le nouvel avatar de l’expression. La France connaît périodiquement des périodes de troubles et d’agitation. Rarement elle n’a connu semblable confusion qu’en ce moment. En 1968, les étudiants avaient commencé, les syndicats et les ouvriers avaient suivi, la gauche avait même tenté le coup d’Etat, mais une grande partie du peuple soutenait toujours le pouvoir, et l’Etat, un moment vacillant, s’était vite ressaisi sous l’autorité du Général de Gaulle et avec le bon sens de Georges Pompidou. Cette fois, on se demande qui soutient encore le pouvoir en place, dès lors que près de 4 Français sur 5 comprennent le mouvement de contestation des « Gilets Jaunes » et estiment les propositions d’Edouard Philippe insuffisantes. Près de 3 sur 4 soutiennent les revendications, et plus de 60% approuvent la poursuite des manifestations. Une très large majorité, bien sûr, condamne les violences mais sans en rendre responsables les « Gilets Jaunes ».

Le premier constat qui s’impose concerne le pouvoir : il a perdu tout crédit. Son festival de manipulations et de mensonges n’avait fait qu’augmenter la colère. Celle-ci avait été allumée par l’avalanche de taxes. Elles n’étaient que les expédients d’un Etat impécunieux et pourtant dépensier qui cherchait désespérément à renflouer son budget. Ses efforts pour les justifier par une croisade contre un réchauffement climatique auquel la France ne peut rien, ou pour éviter des morts dont la vitesse au-delà de 80km/h ou le diesel seraient les principales causes, ce que démentent toutes les études sérieuses, ont été vains. Ils n’ont fait qu’accentuer le sentiment des Français que ce gouvernement se moquait d’eux. De même, l’étonnante absence de maîtrise de l’ordre autour de l’Arc-de-Triomphe, les déprédations commises et la surprenante accusation de groupes d’ultra-droite supposés s’en prendre à un symbole de la fierté nationale, ont laissé percer le soupçon que l’exécutif avait délibérément cherché à discréditer le mouvement. Les arrestations qui ont visé davantage des manifestants certes en jaune, mais sans coloration politique, alors que des casseurs davantage aguerris, passaient entre les mailles du filet, ont également soulevé un doute. Comment faire confiance à un gouvernement dont chaque prise de parole est une tentative de manipulation ?

En second lieu, Emmanuel Macron voulait incarner le retour d’un pouvoir vertical et rigoureux, marchant sans faillir vers le cap annoncé. Cette image est brisée. Non seulement l’exécutif a reculé sur les taxes prévues en Janvier, mais il l’a fait trop tard, acculé par la force des protestations et la montée de la chienlit, et il l’a fait dans la cacophonie entre ses deux têtes, passant de la suspension momentanée à l’annulation. Cette valse-hésitation a laissé le temps de percevoir deux choses : d’abord que dans sa grande générosité, le pouvoir ne rendait que ce qu’il n’avait pas encore pris. C’était éclairer tout le monde sur sa tactique depuis 18 mois qui consiste à reprendre d’une main ce qu’il donne de l’autre, mais pas forcément dans la même poche. Ensuite, alors que d’une certaine manière, le fonctionnement institutionnel est redevenu normal, avec un Premier Ministre en première ligne, le changement est perçu comme anormal. Si le Président qui parlait trop, ne parle plus assez, c’est qu’il se tait et se terre, c’est qu’il se cache, c’est qu’il a peur du peuple. D’ailleurs, il a quitté le Puy-en-Velay sous les huées. Ce n’est pas demain que Jupiter déchu pourra réunir un million de personnes sur les Champs-Elysées pour le soutenir !

Enfin, et c’est le plus grave, pendant ces trois semaines, le mouvement a glissé de droite à gauche. C’était à l’aube une explosion contre une fiscalité folle dans un pays qui détient le record européen des prélèvements obligatoires avec 48,4 du PIB. Le problème français est là et dans la dépense publique excessive qui le génère, pas ailleurs. Les prélèvements ont écorné le pouvoir d’achat, et c’est désormais lui qui s’est glissé à la première place. Malheureusement, la gauche en a alors profité pour proposé ses réponses suicidaires habituelles : augmenter ou rétablir certains impôts, alourdir le coût du travail, faire croître la dépense publique. Le cri d’Orfraie sorti de l’Elysée pour exprimer la douleur d’un retour de l’ISF ne fera que confirmer que le Chef de l’Etat est décidément le Président des très riches. Le désastre est total. La méthode et la pédagogie ont été lamentables. Au lieu de prendre l’argent des retraités et des automobilistes pour favoriser les détenteurs d’actions, il fallait augmenter la TVA dès le début du mandat en baissant en contrepartie comptable les charges et en augmentant les salaires nets pour une part de cette baisse. La mesure aurait été discutée, mais elle n’aurait pas entraîné la révolte car elle aurait pesé sur tous les Français en proportion de leurs achats, et aussi sur les 80 millions de visiteurs annuels. Elle aurait de plus accru la compétitivité de nos entreprises et de nos produits à l’extérieur comme à l’intérieur et donc lutté contre chômage.

Pendant que les Français se battent pour leur pouvoir d’achat, ils ne regardent pas vers Marrakech où leur Président va signer « en leur nom » un Pacte en faveur de « migrations sûres, ordonnées et régulières ». Non seulement l’organisation d’une immigration « régulière » pèsera évidemment sur les salaires nationaux, mais à terme, elle facilitera le changement de population du pays, portera atteinte à son identité culturelle. Au-delà du pouvoir d’achat, il faut aussi maintenir le pouvoir d’être !