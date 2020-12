Pr Éric Caumes : « Pour ne pas nourrir la défiance vaccinale, il faut dire la vérité aux gens ! » (VIDÉO)

Cette vidéo est extraite de l’émission “24H Pujadas” (LCI) du mercredi 9 décembre 2020. Invité de David Pujadas, le professeur Éric Caumes, chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris), persiste et signe après ses propos sur les vaccins à base de matériel génétique (ARN messager), et revient sur les premiers effets secondaires du vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19. Au passage, il répond aux tacles du ministre de la Santé Olivier Véran et de l’épidémiologiste Martin Blachier :