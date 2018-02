Terres de mission #65 : accueillir les femmes en détresse

Terre de missions reçoit, ce dimanche 11 février, Daniel Hamiche, rédacteur en chef de l’Observatoire de la christianophobie. Il revient sur les nombreuses polémiques qui ont éclaté un peu partout, ces derniers mois, du fait de la présence de croix – qui restent, plus que jamais, le signe de contradiction annoncé par le Christ. De l’affaire de Ploërmel aux yaourts “à la grecque” montrant des églises sans croix, en passant par le cimetière de Prinçay, le journaliste montre à quel point la loi de 1905 est absurde. Mais il termine sur une note d’espoir: Nestlé a rétabli la croix sur l’église de Santorin qui illustre ses yaourts. Comme quoi, quand on ne lâche rien, on peut gagner! Lui succède sur le plateau l’abbé Paul Aulagnier, de l’Institut du Bon Pasteur, qui évoque pour nous ses souvenirs de Mgr Lefebvre et des débuts de la Fraternité Saint Pie X, dont il fut l’un des premiers prêtres ordonnés et le premier supérieur pour la France. Enfin, Cécile Edel, présidente de Choisir la Vie, vient présenter une action trop méconnue du mouvement pro-vie: l’écoute téléphonique, l’accueil et l’assistance aux femmes enceintes en difficulté. Elle insiste notamment sur le fait que l’immense majorité des femmes qui l’appellent souhaitent garder leur enfant, mais sont trop souvent contraintes à avorter par la pression de leur entourage. Si nous consacrions autant d’efforts à les aider à faire le choix de la vie qu’à propager la culture de mort, que de vies innocentes pourraient être sauvées !