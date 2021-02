Roland, 88 ans, ne peut pas vendre sa maison car elle est squattée depuis plusieurs mois – tensions entre gauchistes et habitants (VIDÉO)

Roland, 88 ans, ne peut pas vendre sa maison car elle est squattée depuis plusieurs mois – tensions entre gauchistes et habitants (VIDÉO)

Roland, 88 ans, ne peut pas vendre sa maison car elle est squattée depuis plusieurs mois. On assiste depuis plusieurs jours à des vives tensions entre les pros et les anti-squatteurs. La situation semble plus que jamais enlisée :