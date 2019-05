Shen Yun : pourquoi la Chine ne veut pas que vous alliez voir ce spectacle

Avez-vous déjà entendu parler du spectacle « Shen Yun » ? Si vous avez pris le métro à Paris ces dernières années, vous êtes probablement passés devant une affiche qui en fait la promotion. On y voit une dame aux traits asiatiques en pleine lévitation, sur un fond uni et coloré. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que derrière ce spectacle se cache, selon le gouvernement chinois, une secte maléfique et un fléau pour l’humanité répondant au nom de Falun Gong. Alors qui y-a-t-il vraiment derrière ces mystérieuses affiches ? La réponse en vidéo :