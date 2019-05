Un an dans la vie du Prince Albert de Monaco (VIDÉO)

Pendant un an, les caméras de Spica ont suivi le Prince dans son quotidien de chef d’Etat et de famille. Douze moments clés d’une année de règne dans les coulisses du palais princier comme à l’étranger. De son bureau personnel au sommet d’une des tours du palais (rarement filmés) aux salons les plus privés où il se réunit toujours en famille, de manifestations sportives en galas caritatifs de prestige, d’obligations politiques en passion très personnelle, à Monaco ou à l’étranger, le souverain de Monaco partage pour la première fois sa vie publique et privée… Un sujet à ne pas manquer, dans lequel l’homme sera entouré de ses principaux collaborateurs, de son épouse et de sa famille au grand complet pour dévoiler sa personnalité et répondre ainsi aux questions intimes liées à son règne :