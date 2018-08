Le quotidien “La Croix” déplore que le Sénat argentin n’ait pas voté la légalisation du meurtre de l’enfant dans le sein de sa mère…

Suite au rejet d’une loi pro-avortement par le Sénat argentin, le quotidien officieux de la CEF se lamente en laisant la parole à Christophe Adam, médecin et chrétien, qui invite à repenser notre rapport à la vie… Ce partisan de la culture de mort écrit :

La décision du sénat argentin de ne pas légiférer sur le droit à l’avortement me paraît, comme français, médecin et chrétien, d’une autre époque. […] Comme professionnel de santé je ne peux me satisfaire que des femmes, pour mettre un terme à une grossesse quelles ne souhaitent pas, n’aient comme seule solution des pratiques illégales et dangereuses. Ce choix de l’avortement est trop important pour ne pas être accompagné et aucune société moderne ne peut tolérer que les risques qu’il entraîne, ne soient pas réduits à leur minimum. […]