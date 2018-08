Une députée appelle au boycott de Gap Kids qui promeut le voile pour fillettes

« En France, une pétition a été lancée sur internet, elle s’intitule «Le voile n’est pas un jeu d’enfant !», les internautes demandent à ce que Gap Europe se désolidarise de cette campagne de publicité. La classe politique française s’est elle aussi emparée de cette polémique, la députée LREM Anne-Christine Lang sur son compte twitter a appelé au boycott de l’enseigne, elle s’est justifiée sur RT France (…) »

Anne-Christine Lang (En Marche) : « A titre personnel, je suis heurtée par le port du voile dans ce que ça dit de la position des femmes dans la société, du rôle qu’on veut leur assigner, et de ce que ça dit du rapport entre les hommes et les femmes. Donc, évidemment, des pubs avec des femmes voilées, moi à titre personnel, ça me heurte, parce que ça n’est l’image que je me fais de la liberté des femmes, et à fortiori quand c’est une petite fille c’est pour moi, mais aussi pour beaucoup de gens, tout-à-fait insupportable. Il y a une volonté de polémique pour faire un buzz, personne n’est dupe, mais je pense qu’il faut rester vigilants, il y a des choses qu’on ne peut pas laisser passer, et des pubs avec des petites filles voilées je pense que ça en est une. »

Source : RT France, samedi 11 août 2018, 11h21