Des boucheries, fast-foods, fromageries et poissonneries ont été vandalisés depuis le mois de mai à Lille. Le tag “Stop spécisme” a été retrouvé sur toutes les devantures des magasins vandalisés. L’antispécisme est une idéologie extrémiste qui défend la fin de la hiérarchie entre les espèces, notamment entre l’homme et l’animal. Des boucheries à Angers et en Essonne ont aussi été attaquées :