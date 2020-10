Christian Combaz : « Le Conseil scientifique se comporte en junte ! » (VIDÉO)

Christian Combaz a quitté son cher village de Campagnol pour rejoindre les studios de TVLibertés au cœur de la zone rouge écarlate et en alerte maximale. Il profite de ce passage pour taper sur les médecins médiatiques qui monopolisent l’écran des chaînes d’info en continu et pour expliquer les vraies raisons de comportements haineux à l’égard du professeur Raoult. Trouvant des analogies entre le prédicateur Savonarole et l’époque actuelle, l’écrivain annonce la révolte inéluctable du peuple français et annonce le nom d’une personnalité capable de réunir toutes les droites françaises et au-delà pour battre Macron en 2022. Son nom ? Réponse dans cet entretien !

Source : TV Libertés