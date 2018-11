Profitant de la commémoration du centenaire de l’Armistice, Emmanuel Macron a tenu un discours d’une portée plus large. Il a notamment estimé que le patriotisme « était l’exact contraire du nationalisme » et vanté le rôle joué selon lui par l’UE. Invités du JT de RT France, Damien Charles, expert en relations internationales et Mickaël Miguères, secrétaire national Les Républicains, décryptent le discours très politique du chef de l’État :