Éric Ciotti : « Le pacte de Marrakech est un véritable scandale démocratique »

Eric Ciotti (LR): « Le pacte de Marrakech sur les migrants est un scandale démocratique. On engage la France dans un texte majeur qui va à terme enlever des prérogatives de souveraineté contrairement à ce qu’on nous dit, parce qu’on nous dit “Ça ne sert à rien!”. il y a des mauvaises mesures, notamment les mêmes droits sociaux pour les migrants que pour les nationaux, mais on nous dit “Oui y’a ces mauvaises mesures mais c’est pas contraignant!”. Si c’est dangereux et que ça sert à rien, pourquoi on le signe ? Un tiers des pays européens ont refusé de le signer, et la France, sous la signature d’un obscur secrétaire d’Etat, va engager notre nation. Un tiers des pays européens refusent de le signer, le gouvernement belge vient de tomber. En France, on a légiféré la semaine dernière sur la fessée, et on ne veut pas un débat au parlement sur les questions migratoires. On va sanctionner les journalistes, vous peut-être demain, si vous critiquez les politiques migratoires. Ce qui se passe est un véritable scandale démocratique, et personne aujourd’hui ne réagit au sein du gouvernement à la demande de l’opposition d’avoir un vrai débat, un vrai débat devant la pays, et un vrai débat à l’Assemblée Nationale. »

Source : France 2, lundi 10 décembre 2018, 7h46