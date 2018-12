Jean Messiha : « Macron représente l’Ancien Monde. Trump, Salvini et Bolsonaro le nouveau »

Jean Messiha (RN) : « Macron représente toute cette stratégie économique et financière qui a gouverné la France durant 4 décennies. Macron est un représentant de l’Ancien Monde : une mondialisation sans frontières, une immigration massive, l’orthodoxie financière… Le Nouveau Monde incarné par Trump, Salvini, Modi, Bolsonaro, revient sur les frontières, le volontarisme politique, la protection des identités nationales. Macron n’est qu’un représentant de tout ce qui a été fait en France ces 40 dernières années. C’était très étonnant aujourd’hui de voir la Commission Européenne qui s’en prenait durement a gouvernement italien parce que son budget ne respectait pas les seuils de dette et de déficit alors que maintenant, Pierre Moscovini (Commissaire européen) dit : “Bon, on pourrait être moins dur pour la France et accepter ce package fiscal pour ramener le déficit à 3,5% ou 3,6% du PIB”. Leur but est de sauver le Soldat Macron. »

Journaliste : « Vous prônez un retour au nationalisme, c’est un vaste sujet que nous n’avons pas le temps de traiter maintenant… »

Jean Messiha : « Il a parlé d’immigration et d’identité nationale dans son discours. »

Journaliste : « Oui, il l’a fait, c’est vrai. Y aura-t-il de nouvelles manifestations ? »

Jean Messiha : « Ils vont peut-être arrêter car Noël approche et Macron a offert quelques cadeaux de fin d’année à tous les manifestants, mais ce qui est intéressant c’est que ces manifestations sont soutenues par 80% du peuple français. Donc il y a une revendication très profonde de justice sociale en France et je ne pense pas que Macron ait réussi à leur répondre. Et les gens ne détestent pas la stratégie de Macron, enfin si, mais ils détestent la personne elle-même. Ils ont un problème avec la personnalité d’un président qui les a insultés et humiliés. »

Source : France 24 English, lundi 10 décembre 2018