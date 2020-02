Les Gilets Jaunes, Acte 64 : Sale ambiance (Les Reportages de Vincent Lapierre)

Pour ce samedi 1er février 2020 et 64ème semaine consécutive de manifestation, les Gilets Jaunes ont choisi de manifester en plein centre de Paris, devant les institutions qui comptent en France : Conseil d’Etat, Matignon, Assemblée nationale, etc. Cependant, cette manifestation dûment déclarée n’obtiendra pas l’autorisation des autorités et sera donc tuée dans l’oeuf par un dispositif policier très important et une stratégie de nassage éprouvée. Ce sera sans compter sur l’inventivité et la persévérance des manifestants…