Stéphane Ravier : “Tous ces Algériens qui manifestaient en France vont pouvoir rentrer au pays : on les sent patriotes, et ce patriotisme va sûrement les conduire à saisir cette opportunité de rentrer en Algérie” (VIDÉO)

📹 "Tous ces Algériens qui manifestaient en France vont pouvoir rentrer au pays : on les sent patriotes, et ce patriotisme va sûrement les conduire à saisir cette opportunité de rentrer en #Algérie 🇩🇿 construire une Algérie plus ouverte, plus démocratique… !" @LCI #Bouteflika pic.twitter.com/EdM1JABusk

— Stéphane Ravier (@Stephane_Ravier) 11 mars 2019